Общество

В больнице № 6 представили нового главного врача

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В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина представили нового главврача, который придет на смену Андрею Кибиткину. С 1 мая обязанности начнет исполнять Дмитрий Максимов - руководитель регионального сосудистого центра.

14 апреля губернатор Олег Мельниченко сообщил, что Андрей Кибиткин оставил пост и займет аналогичную должность в Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко вместо Александра Никишина.

Дмитрию Максимову 40 лет, он окончил университет в 2007 году по специальности «Лечебное дело», а в 2008-м пришел работать врачом в приемное отделение больницы им. Г. А. Захарьина.

В 2009-м трудился в отделении реанимации и интенсивной терапии № 2, тогда же устроился в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где проработал до 2012-го.

«Затем вернулся в родную больницу, в ОРИТ № 2, и в 2021-м возглавил региональный сосудистый центр, совмещая с должностью врача-кардиолога ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина», - рассказали в региональном минздраве.

Нового главврача коллективу представил министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

«Это человек, который уже как своей лечебной и организационной работой, так и своей патриотической позицией показал, что пришло время людей, которые должны с полной самоотдачей и самопожертвованием работать на благо здравоохранения», - подчеркнул министр.

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