В России задумали создать список разрешенных имен для детей

11.02.2025 | 10:52

В Госдуму РФ готовятся внести законопроект о создании списка разрешенных имен для детей. Об этом в эфире своего телеграм-канала рассказала депутат, замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«По данным СМИ, более 900 мальчиков и порядка 400 девочек в прошлом году в Москве получили двойные, тройные и четверные имена. Кроме того, некоторых девочек назвали мужскими именами, а мальчиков - девичьими. Также детям иногда дают страшные имена, такие как «Люцифер» и «Дьявол», - написала Буцкая, анонсируя свой эфир.

По ее словам, изначально законопроект предполагал защиту детей от того, чтобы девочкам давали мужские имена, а мальчикам - женские. Но после задача расширилась.

«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», - заявила депутат.

Пока проект закона разрабатывается. Депутаты ищут вариант базы, где россияне могут выбирать имена для своих детей.