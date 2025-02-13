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Общество

В Пензенской области с начала СВО 1791 военнослужащий вступил в брак

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В Пензенской области участники специальной военной операции могут сочетаться узами Гименея без какого-либо ожидания. Об этом сообщили в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Согласно основному порядку, зарегистрировать брак можно как минимум через месяц со дня подачи заявления. Однако для бойцов предусмотрено исключение.

Так, недавно пара, встречавшаяся 2 года, оформила брак в день обращения. Через три дня после свадьбы молодожену нужно было отправляться на передовую.

«Необходимость прохождения военной службы является уважительной причиной сокращения срока для заключения брака», - пояснила первый замминистра - начальник управления ЗАГС минтруда Юлия Петрова.

Поэтому при наличии справки из военкомата об убытии военнослужащего в зону проведения СВО специалисты органов ЗАГС зарегистрируют рождение новой семьи в день подачи заявления.

С начала спецоперации в Пензенской области 1 791 военнослужащий вступил в брак. В период массового призыва церемония проводилась даже в выходные для отделов ЗАГС дни, отметили в ведомстве.

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Источник — фото областного минтруда
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