В Пензенской области участника СВО женили в день подачи заявления в загс

03.02.2025 | 09:15

В Пензенской области участнику спецоперации оформили брак в день обращения. Информация об этом появилась в группах администраций различных муниципальных образований во «ВКонтакте».

«Евгений и Оксана встретились 2 года назад. Они долгое время находятся вдали друг от друга, так как Евгений исполняет свой гражданский долг на СВО. За это время пара пережила немало трудностей, в том числе и лечение бойца после ранения», - говорится в тексте.

По словам Оксаны, они стараются заботиться друг о друге, даже находясь на расстоянии. «Он поддерживал меня, я его поддерживала. Даже подарки мне оттуда присылал - огромные букеты по 101 розе», - поделилась женщина.

«Уже по-другому думаешь - делать ошибки или нет», - добавил Евгений.

Через три дня после регистрации брака он вернется на передовую.