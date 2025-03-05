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Общество

В Кузнецке подсчитали родившихся за 2 месяца детей

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В Кузнецке за 2 месяца нового года в городском родильном доме на свет появилось 92 малыша. В их числе - 54 девочки и 38 мальчиков.

«Благодаря усилиям врачей и медсестер продолжают обеспечиваться высокие стандарты здравоохранения», - отметили в администрации города.

Ранее приводились данные о числе детей, которые появились на свет в Кузнецком родильном доме в 2024 году. Было зарегистрировано 618 малышей - 292 девочки и 326 мальчиков.

Отмечалось, что 214 кузнечанок стали матерями впервые, 172 семьи получили статус многодетных.

В целом в 2024-м в Пензенской области показатель рождаемости уменьшился с 6,6 до 6,3 на 1 000 населения. С января по декабрь зарегистрировано 7 736 новорожденных - на 510 меньше, чем в 2023-м (8 246).

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