Пензенцы стали чаще жениться в День святого Валентина

17.02.2025 | 11:58

В Пензенской области в День святого Валентина поженились 48 пар, сообщили в региональном минтруде.

В 2024 году 14 февраля сочетались браком 32 пары.

В первую в 2025-м красивую дату, 25 января, в Пензенской области официально оформили отношения 108 пар - в два с лишним раза больше, чем 24 января в 2024-м.

На 25 апреля органы ЗАГС уже в конце января приняли 58 заявлений от желающих сочетаться браком, на 25 июля - 86 заявлений.

Ранее сообщалось, что при наличии справки из военкомата об убытии военнослужащего в зону проведения СВО специалисты органов ЗАГС зарегистрируют рождение новой семьи в день подачи заявления. C начала спецоперации уже 1 791 военнослужащий вступил в брак.