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Общество

Названы самые популярные и редкие имена новорожденных пензенцев

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С начала 2025 года в Пензенской области самым популярным именем для девочек стала Полина - так назвали дочек 28 родителей. Далее следуют Ева, Варвара, Василиса (по 25) и София (20).

Такие данные публикует информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС».

Самыми выбираемыми для мальчиков стали имена Матвей (его получили 27 новорожденных), Максим (25), Михаил (23), Иван и Кирилл (по 19).

Среди редких имен для девочек в 2025 году - Анисия, Ирада, Шукрона, Таиба и Надежда, для мальчиков - Халид, Всеволод, Ваграм, Махмуд и Марс.

В 2024-м среди женских имен лидировали те же, за исключением Василисы: тогда это имя по частоте отстало от Анны. Мальчиков родители чаще всего нарекали Артемами и Александрами, за ними следовали имена Матвей, Михаил и Иван.

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Источник — фото pxhere.com
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