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Культура

День Победы в Кузнецке: подробная программа празднования

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Стала известна подробная программа празднования Дня Победы в Кузнецке. Ее глава города Сергей Златогорский опубликовал на своих страницах в соцсетях во вторник, 6 мая.

Основным торжествам будет предшествовать важное событие. 8 мая в 9:30 в сквере на улице Ленина откроют памятный знак на месте будущего мемориала воинам, погибшим в ходе специальной военной операции.

9-го числа в 9:30 на центральной площади стартует шествие к Холму воинской славы.

В 10:00 начнется церемония возложения цветов и венков к памятнику и могилам бойцов, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

Вечером кузнечан приглашают на центральную площадь города. С 18:00 до 18:50 там будет проходить театрализованный концерт «Пред прошлым стоя с непокрытой головой».

В 18:50 участники мероприятия присоединятся к Всероссийской минуте молчания в память обо всех, кого унесла война.

В 19:00 начнется концерт «Поем Победу», в 20:00 на сцену выйдет хореографический ансамбль «Раздолье», в 21:00 перед публикой выступят артисты театра песен «Росичи» из Саранска.

В 22:00 празднование Дня Победы завершится фейерверком.

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