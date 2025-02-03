В Кузнецке на народные средства установят мемориал героям СВО

03.02.2025 | 16:04

В Кузнецке появится мемориал героям специальной военной операции. Его установку обсудили на совещании в местной администрации в понедельник, 3 февраля.

Глава города Сергей Златогорский заявил, что одним из мероприятий при праздновании Дня Победы 9 мая должна стать закладка камня будущего памятника.

«Лучший вариант - около сквера Чернобыльцев, там просторная площадка может быть под это дело задействована, опять же на улице Ленина, главной улице города. Остальные места, которые обсуждались, либо ограничены по площади, либо там есть свои нюансы», - пояснил чиновник.

Златогорский подчеркнул, что «мероприятие небыстрое», готовиться к нему следует заранее. «Надо убрать сараи, какие там остались, не место сараям на центральной улице», - отметил он.

На первой стадии необходимо спроектировать объект и продумать обустройство площадки рядом с ним. Для этих целей создадут оргкомитет, который возглавит сам Сергей Златогорский. К процессу планируют привлечь также участников СВО и их родственников.

Затем нужно будет найти изготовителя и начать сбор денег.

«Такие мемориалы строятся на народные средства. Бюджет там будет присутствовать, но, наверное, и люди должны вносить свой вклад, чтобы все было как положено. Масштаб участия кузнечан в СВО большой: многие воюют, многие помогают фронту, немало погибли. Все это должно быть увековечено - серьезно, монументально, красиво», - заключил глава города.