Общество

За неделю от укусов клещей в регионе пострадали почти 100 человек

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За прошедшую неделю в Пензенской области от клещей пострадало 97 человек, среди них 51 ребенок. Об этом в среду, 7 мая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона зафиксировано 404 случая, 148 раз членистоногие напали на детей до 14 лет.

Кровососы могут переносить возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. За январь-март 2025 года в регионе зарегистрировали 1 пациента с данным заболеванием - в Шемышейском районе. Это был случай с длительной инкубацией, заражение случилось в сезон 2024-го.

Специалисты напоминают: при посещении мест возможного обитания клещей нужно надевать рубашку с длинным рукавом и длинные брюки, голову прикрывать платком или шапкой. Обувь должна быть закрытой. Также следует пользоваться репеллентами.

В этом году первый укус клеща зарегистрировали 9 марта. Жертвой стал житель Бессоновского района.

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