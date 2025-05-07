За неделю от укусов клещей в регионе пострадали почти 100 человек

07.05.2025 | 21:17

За прошедшую неделю в Пензенской области от клещей пострадало 97 человек, среди них 51 ребенок. Об этом в среду, 7 мая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона зафиксировано 404 случая, 148 раз членистоногие напали на детей до 14 лет.

Кровососы могут переносить возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. За январь-март 2025 года в регионе зарегистрировали 1 пациента с данным заболеванием - в Шемышейском районе. Это был случай с длительной инкубацией, заражение случилось в сезон 2024-го.

Специалисты напоминают: при посещении мест возможного обитания клещей нужно надевать рубашку с длинным рукавом и длинные брюки, голову прикрывать платком или шапкой. Обувь должна быть закрытой. Также следует пользоваться репеллентами.

В этом году первый укус клеща зарегистрировали 9 марта. Жертвой стал житель Бессоновского района.