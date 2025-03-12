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Общество

В Пензенской области зарегистрировали первый укус клеща

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По данным Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области, клещи в регионе проснулись.

9 марта был зарегистрирован первый укус членистоногого. Жертвой стал житель Бессоновского района. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

«В последние годы начало эпидемического сезона приходится на вторую-третью декаду марта. Начало регистрации первых укушенных клещами в 2024 году - с 21 марта. Длительность активной жизни клещей в природе составила 214 дней. Последний укушенный клещом зарегистрирован 5 ноября 2024 года», - напомнили в центре.

Всего в прошлом году от опасных кровососов пострадали 1 885 человек. В вирусологической лаборатории проверили 1 168 клещей, в 246 обнаружили возбудителей боррелиоза.

Всего в 2024-м зарегистрировали 42 случая заболевания боррелиозом: 33 из них - в Пензе, 9 - в 4 районах области.

10 марта в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Пензенской области сезон активности клещей еще не начался.

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