В Кузнецке в День Победы перекроют центр города

07.05.2025 | 09:52

В пятницу, 9 мая, из-за проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, на нескольких участках в Кузнецке перекроют движение.

Так, с 8:00 до 12:00 нельзя будет проехать по улице Ленина в местах ее пересечения с Московской, Комсомольской, Дарвина, Овражной, Молодой Гвардии, Пугачева. Выезды с прилегающих территорий на Ленина тоже закроют.

Это необходимо для организации торжеств на Холме воинской славы. В 9:30 начнется шествие к мемориальному комплексу от центральной площади, в 10:00 состоится церемония возложения цветов и венков к Вечному огню и памятным плитам в честь бойцов, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

«На время праздничного концерта и салюта на центральной площади с 17:00 до 22:30 будет перекрыто дорожное движение от строения № 209 по улице Ленина в сторону центральной площади; по улице Московской от здания Кузнецкого музыкального колледжа (ул. Московская, 48) до здания кафе «Малина» (ул. Московская, 54)», - предупредили в пресс-службе администрации города.

С полной программой мероприятий в День Победы можно ознакомиться здесь.