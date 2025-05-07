Общество

С 19:00 7 мая в Пензе изменятся схемы движения общественного транспорта

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Вечером в среду, 7 мая, в Пензе в связи с подготовкой к Дню Победы и перекрытием проезда на нескольких улицах будут внесены изменения в схемы движения общественного транспорта.

С 19:00 до 21:00 (до окончаний мероприятий) будут недоступны участки:

- от памятника Победы до кольцевого пересечения ул. Карпинского и 8 Марта,

- ул. Коммунистическая от Карпинского до Дзержинского,

- ул. Луначарского от Гагаринского путепровода до пересечения с пр. Победы,

- пр. Победы от ул. Ленина до пересечения с Беляева,

- ул. Ленина от пр. Победы до Гагаринского путепровода.

С 19:00 7 мая в Пензе изменятся схемы движения общественного транспорта

Изменения в работе транспорта будут следующими:

- троллейбусы № 1 и маршрутки № 1т с ул. Пушкина направятся по Кулакова - Толстовскому путепроводу - ул. Гагарина и далее по маршрутам в обоих направлениях;

- троллейбусы № 2 с ул. Суворова поедут по Толстовскому путепроводу - ул. Гагарина - Леонова - Циолковского - Крупской - Гагарина и далее по маршруту;

- троллейбусы № 6 с ул. Суворова проследуют по 8 Марта - Арбековскому путепроводу - пр. Строителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

- движение троллейбусов № 8 будет приостановлено;

- троллейбусы № 9 и маршрутки № 13, 16, 89 с ул. Луначарского направятся по Толстовскому путепроводу - ул. Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева - пр. Победы и далее по маршрутам в обоих направлениях;

- троллейбусы № 105 и маршрутки № 29 с ул. Суворова продолжат движение по Толстовскому путепроводу - ул. Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева - пр. Победы и далее по маршрутам в обоих направлениях;

- маршрутки № 55 с ул. Луначарского поедут по Толстовскому путепроводу - ул. Суворова - 8 Марта и далее по маршруту в обоих направлениях;

- маршрутки № 59 с ул. Луначарского проследуют по Толстовскому путепроводу - ул. Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева и далее по маршруту в обоих направлениях;

- маршрутки № 77 с пр. Строителей направятся по ул. 8 Марта - Карпинского - Окружной - Мира - Ленинградской - Лермонтова - Кирова - Чехова - Суворова - 8 Марта - пр. Строителей и далее по маршруту;

- автобусы № 66 с пр. Победы поедут по ул. Беляева - Циолковского - Леонова - Гагарина - Толстовскому путепроводу - ул. Суворова и далее по маршруту в обоих направлениях;

- маршрутки № 44, автобусы № 70 с ул. Луначарского продолжат движение по Толстовскому путепроводу - ул. Гагарина и далее по маршрутам в обоих направлениях, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

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Источник — фото ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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