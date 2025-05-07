Авиашоу в Пензе: время и локации полетов в День Победы

07.05.2025 | 14:31

Стала известна программа авиашоу, которое состоится 9 мая в Пензе в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Первая часть демонстрационных полетов пройдет над Монументом воинской и трудовой славы в 10:30 на самолетах регионального отделения ДОСААФ России.

В небо поднимут сначала флаг России размером 3 на 10 метров, потом - георгиевскую ленту (3 на 20 метров), группа из 3 самолетов нарисует в воздухе триколор.

Сверху планируется сбросить 10 000 листовок с «Календарем Победы», где представлены события мая 1945 года, связанные с завершением Великой Отечественной войны.

Если позволят погодные условия, к памятнику Победы приземлятся парашютисты с флагами России и Пензенской области.

Вторая часть авиашоу начнется в 14:00 на набережной Суры, в районе стелы «Росток». Представители областной Федерации авиации общего назначения и авиационных видов спорта продемонстрируют пензенцам фигуры высшего пилотажа. Будет задействовано более десятка летательных аппаратов.

В обоих случаях представление в небе продлится около 10 минут.