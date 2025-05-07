9 мая в Пензе общественный транспорт пойдет другим путем

07.05.2025 | 13:51

В пятницу, 9 мая, в связи с празднованием Дня Победы в Пензе изменятся маршруты общественного транспорта.

С 8:00 до 12:30 (до окончаний мероприятий):

- движение маршруток № 1т и троллейбуса № 8 приостанавливается;

- троллейбус № 2 с улицы Суворова направится через Толстовский путепровод на улицы Гагарина - Леонова - Циолковского - Крупской - Гагарина, далее - по маршруту;

- троллейбус № 6 с улицы Суворова поедет по улице 8 Марта - Арбековскому путепроводу - проспекту Строителей, далее - по маршруту (в обоих направлениях);

- троллейбус № 9 и маршрутки № 13, 16, 89 с улицы Луначарского направятся через Толстовский путепровод на улицы Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева - проспект Победы;

- троллейбус № 105 и маршрутка № 29 с улицы Суворова проследуют по Толстовскому путепроводу на улицы Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева - проспект Победы;

- маршрутка № 55 с улицы Луначарского поедет через Толстовский путепровод - Суворова - 8 Марта;

- маршрутка № 59 - с улицы Луначарского через Толстовский путепровод на улицы Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева;

- маршрутка № 77 - с проспекта Строителей через улицу 8 Марта и Карпинского на Окружную - Мира - Ленинградскую - Лермонтова - Кирова - Чехова - Суворова - 8 Марта- проспект Строителей;

- маршрутка № 66 - с проспекта Победы по улицам Беляева - Циолковского - Леонова - Гагарина - Толстовскому путепроводу - Суворова;

- маршрутки № 44, 70 - с улицы Луначарского через Толстовский путепровод на улицу Гагарина.

С 6:00 до 23:00:

- автобус № 82с с 8:00 до 20:00 при движении от ГПЗ-24 с улицы Бакунина поедет по Урицкого и Суворова, после 20:00 - с моста им. В. П. Капашина по Урицкого - М. Горького - Кирова, после 21:00 - с моста им. В. П. Капашина по Урицкого - М. Горького - Володарского - Суворова. При движении из микрорайона Арбеково с 8:00 до 23:00 - с улицы Суворова по Володарского - М. Горького - Урицкого;

- маршрутки № 33 и 39 от улицы Володарского направятся по Суворова и 8 Марта;

- маршрутка № 80 с 8:00 до 21:00 с улицы Суворова поедет по Урицкого - Бакунина - Злобина. После 21:00 движение прекратится.

После 21:00:

- маршрутки № 1, 4, 5, 9м, 29, 34, 43, 54, 66, 70, 77, 85, 89, автобусы № 93 и 149, троллейбусы № 2, 6, 7, 105 с улицы Кирова поедут по Максима Горького - Володарского - Суворова;

- автобус № 103 Пенза - Заречный - с улицы Измайлова по мосту им. В. П. Капашина на Урицкого - М. Горького - Кирова. При движении от Привокзальной площади станции Пенза-I он направится по Октябрьской - Володарского - Максима Горького - Урицкого - мосту им. В. П. Капашина - Измайлова;

- автобус № 93 при движении с Западной Поляны от улицы Кирова поедет по М. Горького - Урицкого - мосту им. В. П. Капашина. При движении из Ахун после 21:00 от моста им. В. П. Капашина направится по улице Кирова;

- маршрутка № 9к с улицы Суворова будет двигаться по Володарского - М. Горького - Урицкого - мосту им. В. П. Капашина. После 21:00 движение прекратится;

- маршрутки № 10 и 20 с улицы Суворова направятся по Володарского - М. Горького - Урицкого - мосту им. В. П. Капашина, в обратном направлении - с моста им. В. П. Капашина по Урицкого - Максима Горького - Володарского - Суворова, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».