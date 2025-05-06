В первую смену в пензенские лагеря приедут 100 белгородских детей

06.05.2025 | 16:30

С 2 по 4 июня в детских лагерях отдыха стартует первая смена. Об этом во вторник, 6 мая, доложил министр образования Пензенской области Алексей Фомин в правительстве.

В регионе готовятся приступить к работе 358 лагерей, в том числе 16 загородных. В лагерях с дневным пребыванием отдохнут 25 тысяч детей, за городом - 15 тысяч, в трудовых - почти 2 тысячи.

Бесплатные путевки в лагеря, в том числе на Черном море, получат более 1 200 детей бойцов специальной военной операции - на 160 человек больше, чем в 2024 году. 135 одаренных юных пензенцев отправятся во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Алые паруса».

Кроме того, пензенские лагеря примут 500 детей из Белгородской области. В марте губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что договоренность уже достигнута.

«В первую смену прибудет порядка 100 ребят», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

В этом году прием заявок на отдых в загородных лагерях стартовал 1 апреля, процедура продолжится вплоть до начала последней лагерной смены. Родительская плата за путевку составляет 6 416 рублей.