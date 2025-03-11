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Общество

Смены в пензенских лагерях посвятят защитникам Отечества

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В 2025 году все без исключения смены в лагерях отдыха в Пензенской области будут посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил зампред областного правительства Олег Ягов на брифинге во вторник, 11 марта.

Речь идет не только о поднятии флагов, отметил зампред. Соответствующая тематика будет у концертных номеров и мероприятий, детям покажут документальные и художественные фильмы, пригласят к ним ветеранов.

«Важно стоять на защите подвигов наших дедов и прадедов», - подчеркнул Олег Ягов.

Старт летней оздоровительной кампании на территории Пензенской области запланирован на 1 июня.

Организованным отдыхом планируется охватить 41 854 ребенка: 24 605 детей отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, 14 495 - в загородных лагерях Пензенской области, 2 034 - в лагерях труда и отдыха, 192 - в палаточном лагере, 720 - в лагере на Черноморском побережье.

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