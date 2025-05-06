В Пензе салюты в День Победы будут длиться от 15 до 30 минут

06.05.2025 | 12:36

В Пензе главный фейерверк в День Победы - над Сурой у «Ростка» - продлится полчаса, а те, что запланированы на Западной Поляне, в Арбекове (у стелы в сквере 40-летия Победы) и Терновке, - 15 минут, сообщила начальник управления культуры Вера Фейгина на пресс-конференции в мэрии во вторник, 6 мая.

Все фейерверки начнутся в 21:45.

В администрации Пензы уточнили: у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове будет «фейерверочный показ». На трех других точках - высотный салют.

Залпы со смотровой площадки на ул. Мира можно будет увидеть с Юбилейной площади, где установят звуковое оборудование.

«Обращаю внимание: все фейерверки идут под музыкальное сопровождение. Вы услышите слова Левитана и подборку музыкальных композиций, посвященных Великой Отечественной войне», - рассказала Вера Фейгина.

Говоря о салюте в Терновке (у школы № 20), начальник управления культуры попросила пензенцев не заходить на территорию учебного заведения. «Этот фейерверк будет виден далеко вокруг, даже со стороны «Ритэйл-парка». За забор школы заходить не нужно. Где стреляют, дают залпы, территория будет огорожена», - пояснила Вера Фейгина.

Она подчеркнула, что в 21:45 залпы в Пензе будет видно отовсюду. «Ехать никуда не нужно», - добавила начальник управления.

В 21:45 фейерверки запустят также с крыш домов на ул. Бутузова, Минской, Попова, Июльской (поселок Мичуринский), Карпинского и Измайлова/Ангарской.