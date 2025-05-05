В Кузнецке опасаются давки на Холме славы 9 мая

05.05.2025 | 18:51

Глава Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации города в понедельник, 5 мая, подчеркнул необходимость соблюдать порядок и дисциплину в День Победы.

Ожидается, что торжественное мероприятие на Холме воинской славы привлечет много горожан.

«Стечение народа будет большое. Обращаюсь к жителям города: надо соблюдать порядок и дисциплину. На Холм воинской славы будет введен режим допуска, поскольку он имеет определенную емкость. Тысячи три туда заходит, но если придет 23 000 или 13 000 - это уже будет давка. Поэтому там будет режим соответствующий, поэтому надо соблюдать порядок», - заявил глава города.

Златогорский добавил, что Холм воинской славы будет открыт в течение всего Дня Победы и желающие почтить память павших могут прийти туда после торжественного мероприятия.

Шествие к памятному месту начнется 9 мая в 9:30 от центральной площади. В 10:00 на Холме стартует церемония возложения цветов.

Вечернюю программу на центральной площади перенесли на 18:00 (ранее озвучивалось другое время - 18:30). Для кузнечан организуют концерт «Великий май, победный май».