Перечислены продукты, повышающие работоспособность

03.05.2025 | 14:00

Некоторые продукты в рационе помогают в выполнении рабочих задач, способствуя повышению эффективности труда. Об этом рассказала главный терапевт области Елена Матвеева. Рекомендации размещены на сайте Министерства здравоохранения Пензенской области.

По словам медика, правильный завтрак активизирует обмен веществ и обеспечивает организм энергией для предстоящего дня. Оптимальный вариант - сложные углеводы, например овсянка или цельнозерновой хлеб: они медленно усваиваются и обеспечивают стабильный уровень сахара в крови. А добавление белка (яиц, йогурта и т. д.) поможет продлить чувство сытости и сконцентрироваться.

«Быстрый и легкий обед может показаться соблазнительным, особенно во время загруженного рабочего дня, но фастфуд или блюда с высоким содержанием сахара могут вызвать ощущение усталости через несколько часов. Лучше всего отдавать предпочтение сбалансированным обедам, содержащим белки, сложные углеводы и много овощей. Например, куриная грудка с киноа и овощами или лосось с картофелем и зеленью подарят организму необходимые нутриенты и энергию», - обозначила врач.

Если во время рабочего дня возможны перекусы, то лучшим выбором станут орехи, фрукты (яблоки, бананы), овощи (морковь, огурцы).

Елена Матвеева рекомендовала учитывать еще и психологическую составляющую и выбирать продукты, поднимающие настроение.

«Например, темный шоколад, содержащий антиоксиданты и способствующий выработке серотонина, может стать отличным дополнением к вашему рациону в качестве десерта или перекуса», - отмечает Елена Матвеева.

В заключение она рекомендовала не есть на ходу, а выделить для питания время. Такой подход не только улучшит усвоение полезных веществ, но и поможет сосредоточиться на предстоящих задачах.

«Выбирая продукты, богатые питательными веществами, и создавая сбалансированное меню, вы сможете значительно улучшить свое общее состояние и достичь высоких результатов в работе. Начните менять свое питание уже сегодня - и вы заметите, как проще стало справляться с повседневными задачами», - резюмировала эксперт.