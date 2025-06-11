Объяснены трудности избавления от лишнего веса после 30 лет

11.06.2025 | 08:08

Чем старше становится человек, тем быстрее набирается лишний вес и тем труднее становится избавиться от него. Причины этого явления объяснила «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Она назвала ошибочным мнение о том, что виной всему являются нарушения в работе щитовидной железы. Чаще всего причина кроется в снижении метаболизма - обмена веществ. А это связано с постепенным возрастным уменьшением мышечной массы человека.

«Мышцы - это основной энергопотребляющий орган, где сжигается больше всего калорий. Соответственно, чем больше мышечная масса, тем лучше сжигаются калории, а чем мышечная масса ниже, тем хуже этот процесс происходит. В свою очередь, на поддержание нормального уровня мышечной массы влияют гормоны, такие, как соматотропный гормон (гормон роста) и половые гормоны, из которых особенное влияние на мышечную массу оказывает тестостерон», - пояснила эндокринолог.

У мужчин уровень тестостерона значительно выше, чем у женщин, поэтому они менее склонны к ожирению и легче худеют за счет более высокой мышечной массы.

«При этом, как известно, с возрастом происходит снижение выработки различных гормонов. У женщин и мужчин эти процессы происходят по-разному и в разном возрасте. Но, например, если говорить о гормоне роста, то его выработка начинает снижаться уже с 30 лет», - добавила Оксана Михалева.

Она подчеркнула, что основное влияние на сохранение нормальной мышечной массы оказывает уровень физической нагрузки. Сегодня у более 70% (а то и 90%) населения она низкая. Особенно страдают от гиподинамии представители старшего поколения.

«Для того, чтобы поддерживать нормальную мышечную массу во всех возрастных группах, нужен базовый уровень физической активности. Это те пресловутые 10 тысяч шагов в день, плюс дополнительно нужно не менее 150 минут в неделю физической нагрузки средней и высокой интенсивности. Кроме того, в возрасте старше 40 лет уже нужно снижать калорийность пищи на 100 ккал, а с возраста 50-55 лет - еще на 100 ккал. То есть всего на 200 ккал от молодого возраста, потому что потребность в калориях снижается», - рекомендовала врач.