Дорогу через сосновый бор в Ахунах не собираются открывать

24.07.2025 | 11:55

В Ахунах незаконную дорогу через особо охраняемую природную территорию «Сосновый бор», ведущую к новому коттеджному поселку, не собираются легализовывать.

Об этом в эфире, организованному ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 24 июля, сообщил замначальника управления регионального минлесхоза Александр Кузнецов. Он пояснил, что на особо охраняемой природной территории запрещено движение транспорта.

«В настоящее время мы заключили государственный контракт с подрядной организацией, которая будет проводить работы по инвентаризации, комплексному экологическому обследованию, определению функциональных зон памятника природы. По результатам этой работы будут приниматься решения по этой дороге», - пояснил Кузнецов.

Он добавил, что сейчас дорога перекрыта, там поставлены ограждения. Какой-либо демонтаж или ликвидация объекта невозможны, поскольку проводить подобные работы на территории особо охраняемой природной зоны нельзя.

По словам Кузнецова, городские власти должны решить вопрос по созданию альтернативной дороги в коттеджный поселок.