Названа дата выдачи путевок с родительской платой в летние лагеря

28.04.2025 | 17:56

В Пензе приняли 15 850 заявлений на приобретение путевок в загородные детские лагеря. 14 220 из них - с родительской платой, остальные безвозмездно достанутся ребятам из семей участников СВО или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Полностью сформировали реестры на выдачу путевок с родительской платой с 1-й по 4-ю смену в лагерях «Строитель», «Юность», «Заря», «Надежда», «Нива», а также в 2-ю и 3-ю смены в «Белке», «Солнечной долине», «Сосновом бору». Места в трех последних лагерях в 1-ю и 4-ю смену еще имеются.

«Путевки с родительской платой можно будет получить с 5 мая», - сообщили в администрации города.

Путевки для детей бойцов СВО выдают с 23 апреля в городском комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике, доме детского творчества № 1 и детско-юношеском центре «Спутник».

В этом году прием заявок на отдых в загородных лагерях стартовал 1 апреля, процедура продолжится вплоть до начала последней лагерной смены. Родительская плата за путевку составит 6 416 рублей.