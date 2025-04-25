За 3 месяца в Пензенской области от отравлений умерло 75 человек

25.04.2025 | 08:54

В I квартале 2025 года в Пензенской области зарегистрировано 358 случаев острых отравлений химической этиологии. Это на 124 случая меньше, чем в январе - марте 2024-го (482). Данные опубликовал региональный центр гигиены и эпидемиологии.

Отравление спиртосодержащей продукцией составило 28,5% общего числа, лекарственными препаратами - 23,7%, наркотическими веществами - 15,4%, угарным газом - 13,7%, прочим - 18,7%.

85,5% отравившихся - взрослые люди, 4,2% - подростки, 10,3% - дети. На долю мужчин приходится 71,8% всех отравившихся, женщин - 28,2%.

Со смертельным исходом зарегистрировано 75 случаев, что составляет 21% общего количества, то есть каждый пятый случай закончился смертью. Основной причиной стабильно является злоупотребление алкоголем (64%).

Чаще всего случаи отравления регистрировались в Пензе, Сосновоборском, Мокшанском, Лунинском, Пензенском и Никольском районах. «Лидеры» по смертельным исходам - Лунинский, Малосердобинский и Никольский районы.