Общество

За 3 месяца в Пензенской области от отравлений умерло 75 человек

Печать
Telegram

В I квартале 2025 года в Пензенской области зарегистрировано 358 случаев острых отравлений химической этиологии. Это на 124 случая меньше, чем в январе - марте 2024-го (482). Данные опубликовал региональный центр гигиены и эпидемиологии.

Отравление спиртосодержащей продукцией составило 28,5% общего числа, лекарственными препаратами - 23,7%, наркотическими веществами - 15,4%, угарным газом - 13,7%, прочим - 18,7%.

85,5% отравившихся - взрослые люди, 4,2% - подростки, 10,3% - дети. На долю мужчин приходится 71,8% всех отравившихся, женщин - 28,2%.

Со смертельным исходом зарегистрировано 75 случаев, что составляет 21% общего количества, то есть каждый пятый случай закончился смертью. Основной причиной стабильно является злоупотребление алкоголем (64%).

Чаще всего случаи отравления регистрировались в Пензе, Сосновоборском, Мокшанском, Лунинском, Пензенском и Никольском районах. «Лидеры» по смертельным исходам - Лунинский, Малосердобинский и Никольский районы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте