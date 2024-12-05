Сетевое издание|18+|Четверг|5 дек 2024|13:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На дорогу между улицами Антонова и Измайлова выделят 209 млн

Печать
Telegram

На строительство дороги, соединяющей улицы Антонова и Измайлова в микрорайоне ГПЗ, в 2025-м планируется потратить 209 374 300 рублей. Именно такую сумму предлагается заложить в бюджет Пензы на следующий год.

Проект главного финансового документа был рассмотрен в четверг, 5 декабря, на совместном заседании комиссий городской думы и рекомендован для принятия.

На брифинге 29 ноября министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев заявил, что в следующем году решено аккумулировать все силы и в короткие сроки сдать перемычку между Антонова и Измайлова.

«Чтобы она за летний период была готова и в сентябре уже мы могли распределить транспортные потоки. Тогда уже будет выбор: поехать на Сурский мост, на мост имени Капашина или на Свердловский мост», - отметил он, освещая тему транспортной доступности микрорайонов на правобережье Суры.

Губернатор Олег Мельниченко на днях напомнил, что изначально, когда только создавался проект дороги, ее предполагалось пустить по части сквера «Семейный», но после возмущения местных жителей ПСД решили скорректировать.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте