На дорогу между улицами Антонова и Измайлова выделят 209 млн

05.12.2024 | 12:32

На строительство дороги, соединяющей улицы Антонова и Измайлова в микрорайоне ГПЗ, в 2025-м планируется потратить 209 374 300 рублей. Именно такую сумму предлагается заложить в бюджет Пензы на следующий год.

Проект главного финансового документа был рассмотрен в четверг, 5 декабря, на совместном заседании комиссий городской думы и рекомендован для принятия.

На брифинге 29 ноября министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев заявил, что в следующем году решено аккумулировать все силы и в короткие сроки сдать перемычку между Антонова и Измайлова.

«Чтобы она за летний период была готова и в сентябре уже мы могли распределить транспортные потоки. Тогда уже будет выбор: поехать на Сурский мост, на мост имени Капашина или на Свердловский мост», - отметил он, освещая тему транспортной доступности микрорайонов на правобережье Суры.

Губернатор Олег Мельниченко на днях напомнил, что изначально, когда только создавался проект дороги, ее предполагалось пустить по части сквера «Семейный», но после возмущения местных жителей ПСД решили скорректировать.