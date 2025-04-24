В Пензе закрыли один из проходов в поликлинику на ул. Володарского

24.04.2025 | 16:42

В корпусе № 3 ГБУЗ «Городская поликлиника», расположенном на Володарского, 34, в Пензе, начался капитальный ремонт.

На время работ закрыт проход на территорию медучреждения со стороны улицы Володарского. Попасть в корпуса № 4 и 5 можно только со стороны Красной, сообщили в городской поликлинике.

Ранее стало известно, что капитальный ремонт корпуса № 3 пройдет в 2 этапа. Первый завершится в декабре 2025-го, второй - в конце 2026-го.

Предполагается провести общестроительные работы, отремонтировать сети водоснабжения и водоотведения, отопления, связи, внутреннего и наружного электроснабжения, а также вентиляцию и охранную сигнализацию.

Общая стоимость работ, согласно информации на сайте госзакупок, составит 88 500 000 рублей.