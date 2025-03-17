В Пензе капитально отремонтируют поликлинику на ул. Володарского

17.03.2025 | 10:55

В Пензе капитально отремонтируют корпус № 3 ГБУЗ «Городская поликлиника», расположенный на улице Володарского, 34. 14 марта на портале госзакупок стартовал открытый конкурс по поиску подрядчика.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем, - 90 миллионов рублей. Итоги подведут 3 апреля.

Предполагается провести общестроительные работы, отремонтировать сети водоснабжения и водоотведения, отопления, связи, внутреннего и наружного электроснабжения, а также вентиляцию и охранную сигнализацию.

Кроме того, предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей к поликлинике территории, установка малых архитектурных форм, замена ограждения.

Работы будут вестись в два этапа: первый - с даты заключения контракта по 5 декабря 2025 года, второй - с 1 января по 5 декабря 2026-го.