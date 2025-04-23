Сетевое издание|18+|Среда|23 апр 2025|10:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Общество

Молодым многодетным семьям предлагают давать орден и 250 тысяч

Печать
Telegram

Во вторник, 22 апреля, депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова направили вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение учредить государственную награду для молодых многодетных родителей - орден под названием «Молодая родительская слава».

«Такой знак отличия будет вручаться полным или неполным семьям, где один из родителей не старше 35 лет, воспитывающим 4 и более детей (включая усыновленных), при условии, что младший ребенок достиг возраста не менее 2 лет», - пояснила Яна Лантратова в своем телеграм-канале.

Приоритетные условия для награждения - социальная ответственность семьи, активное участие в общественной жизни, а также наличие жилья, стабильного дохода и медицинского сопровождения.

Помимо ордена, предусмотрена финансовая помощь в размере 250 000 рублей одному из родителей.

В обращении указано, что несмотря на меры господдержки, демографическая ситуация в стране остается сложной. Молодые семьи сталкиваются с финансовой неустойчивостью, отсутствием жилья, страхом перед ответственностью за воспитание детей. При этом именно молодые родители (до 35 лет) обладают наибольшим репродуктивным потенциалом.

По мнению авторов инициативы, орден «Молодая родительская слава» станет «не только символом благодарности, но и мощным стимулом для других молодых семей, которые задумываются о рождении детей».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте