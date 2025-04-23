Молодым многодетным семьям предлагают давать орден и 250 тысяч

23.04.2025 | 07:53

Во вторник, 22 апреля, депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова направили вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение учредить государственную награду для молодых многодетных родителей - орден под названием «Молодая родительская слава».

«Такой знак отличия будет вручаться полным или неполным семьям, где один из родителей не старше 35 лет, воспитывающим 4 и более детей (включая усыновленных), при условии, что младший ребенок достиг возраста не менее 2 лет», - пояснила Яна Лантратова в своем телеграм-канале.

Приоритетные условия для награждения - социальная ответственность семьи, активное участие в общественной жизни, а также наличие жилья, стабильного дохода и медицинского сопровождения.

Помимо ордена, предусмотрена финансовая помощь в размере 250 000 рублей одному из родителей.

В обращении указано, что несмотря на меры господдержки, демографическая ситуация в стране остается сложной. Молодые семьи сталкиваются с финансовой неустойчивостью, отсутствием жилья, страхом перед ответственностью за воспитание детей. При этом именно молодые родители (до 35 лет) обладают наибольшим репродуктивным потенциалом.

По мнению авторов инициативы, орден «Молодая родительская слава» станет «не только символом благодарности, но и мощным стимулом для других молодых семей, которые задумываются о рождении детей».