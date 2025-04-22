Названы все точки запуска салюта на 9 Мая в Пензе

22.04.2025 | 17:46

В управлении культуры города рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ», на каких площадках запустят праздничный салют 9 Мая.

Всего обозначено 4 точки в разных районах города: набережная Суры, сквер 40-летия Победы, смотровая площадка на улице Мира («Ласточкины горы») и территория школы № 20 на Экспериментальной, 6а, в Терновке.

О том, что в Пензе могут организовать новую площадку для салюта на День Победы, стало известно 15 апреля.

Кроме того, сообщалось, что в этом году 9 Мая продолжительность фейерверка на набережной у «Ростка» будет не менее получаса.

Планируется сделать больше 4 700 залпов. Специалисты хотят использовать такие элементы, как пиротехнический фонтан, салютная батарея, фейерверочный шар, пиротехнические ряды и одиночный салют.