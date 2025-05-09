Общество

Губернатор передал в артинститут камень из Брестской крепости

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В День Победы губернатор Олег Мельниченко передал в Пензенский артиллерийский инженерный институт камень из Брестской крепости, которая является символом стойкости и героизма в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Экспонат разместят в местном музее.

Также губернатор посетил парк «Патриот», работающий при военном вузе, где отдал дань памяти сотрудникам института - участникам Великой Отечественной войны.

Губернатор передал в артинститут камень из Брестской крепости

«Олег Мельниченко возложил цветы к Вечному огню у мемориала, посвященного генералам, офицерам, сержантам, солдатам, рабочим и служащим учебного заведения, защитившим Родину в 1941-1945 годах», - сообщили в областном правительстве.

Губернатор передал в артинститут камень из Брестской крепости

В этом списке есть имя деда губернатора - Якова Филатовича Мельниченко, командовавшего автомобильным взводом. После Победы он участвовал в сражениях с японскими милитаристами. Яков Мельниченко был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Губернатор передал в артинститут камень из Брестской крепости

Вместе с руководством и курсантами института глава региона почтил память героев минутой молчания.

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Источник — фото областного правительства
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