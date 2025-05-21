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Общество

Опубликована программа мотофестиваля «Кузнецкий рубеж»

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14 июня в Кузнецке пройдет традиционный мотофестиваль «Кузнецкий рубеж» (0+), организатором которого является местное отделение клуба «Ночные волки».

Планируется, что на праздник приедут более 100 представителей «Ночных волков», а также порядка 300 гостей из разных регионов страны. Ведущим фестиваля станет актер, каскадер, бодибилдер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по силовому экстриму Валерий Остапенко.

Гостей ждет насыщенная программа, в том числе соревнования по силовому экстриму, выставка ретротехники и вооружения, исторические реконструкции, а также благотворительная акция по сбору средств на нужды СВО.

«В настоящее время идет активная подготовка к грандиозному общегородскому празднику. Он пройдет на мотодроме «Сухановский», - сообщили в администрации Кузнецка.

13 июня состоится заезд участников и гостей в палаточный лагерь.

14 июня с 9:00 до 11:00 пройдет регистрация участников соревнований в классах «Мотоциклы», «Мотоциклы с колясками», «Квадроциклы», а с 11:00 до 12:30 - тренировочные заезды.

Церемония открытия запланирована на 13:00. До 14:00 продлятся выступления гостей и творческих коллективов.

С 14:15 до 15:00 в программе - мотобиатлон. С 16:30 до 18:00 - силовой экстрим, конкурсы, мастер-классы, исторические реконструкции. Затем до 23:00 - музыкальная программа.

На мотофестивале будут детская игровая зона, фуд-корты, ярмарка, аттракционы. В небо запустят воздушный шар с символикой «Кузнецкого рубежа».

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Источник — фото pxhere.com
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