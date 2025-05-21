Олег Мельниченко отмечает день рождения

21.05.2025 | 09:45

В среду, 21 мая, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко празднует день рождения. Ему исполнилось 52 года.

Олег Мельниченко был назначен врио главы региона 26 марта 2021-го.

На прошедших в том же году (с 17 по 19 сентября) выборах он одержал победу и стал губернатором Пензенской области. За Олега Мельниченко проголосовали 72,38% избирателей.

Через несколько дней после выборов Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с избранными губернаторами.

«Наши первоочередные масштабные планы, о которых я доложил Президенту, - модернизация системы водоснабжения Пензенской области, создание новой экономической зоны, возрождение сети общественного транспорта», - написал тогда Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

С тех пор он планомерно работает над поставленными целями. Так, в Пензе появились новые маршруты общественного транспорта, закуплены десятки троллейбусов и автобусов, количество маршруток на улицах значительно сократилось.