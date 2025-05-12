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Общество

Следующие долгие выходные ждут пензенцев в июне

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Следующие длинные выходные ожидают жителей Пензенской области, как и всех россиян, в июне. Они продлятся с 12-го по 15-е число.

Возможность четырехдневного отдыха сложилась из-за того, что 12 июня празднуется День России, а на 13-е был перенесен дополнительный день отдыха с 8 марта, выпавшего на субботу.

Трехдневная рабочая неделя продлится с 9 по 11 июня.

При этом 11 июня станет сокращенным рабочим днем, который закончится на 1 час раньше.

В мае выходные продлились 8 дней - с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е благодаря Празднику Весны и Труда и 80-летию Великой Победы. 2 рабочие недели - с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая - выдались трехдневными.

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