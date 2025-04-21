24 апреля в Пензу прибудет агитационный поезд

21.04.2025 | 18:09

В четверг, 24 апреля, на железнодорожный вокзал «Пенза-I» прибудет передвижная выставка - агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!».

Он состоит из 8 вагонов с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота, Главного управления кадров, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии, а также Главного военно-политического управления ВС РФ, уточнили в областном правительстве.

На 4 платформах размещены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в зоне проведения СВО.

Передвижная выставка будет работать на первом перроне с 9:00 до 14:00. На открытой площадке-сцене в это время выступят лучшие творческие коллективы Пензы.

Вход бесплатный.