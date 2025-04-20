В МВД России рассказали, как отличить поддельные отзывы на сайтах

20.04.2025 | 14:48

На фейковых сайтах мошенники часто используют автоматически сгенерированные отзывы. С их помощью они хотят убедить людей, что ресурс настоящий. В МВД России рассказали, как распознать фальшивые комментарии.

В частности,, следует обращать внимание, в какое время размещены сообщения.

«Мошенники используют специальные бот-сети, которые каждые несколько часов публикуют отзывы, имитируя активность пользователей. Часто в таких ситуациях все отзывы опубликованы в короткий промежуток времени. Например, 10-20 положительных комментариев за 1-2 дня, а потом - тишина», - объяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отзывы нужно вчитываться: смотреть на повторяющиеся фразы у разных авторов, а также на хвалебные рассказы о товаре без его конкретного описания.

«Повод задуматься, если нейтральные или слабо-негативные отзывы заканчиваются одинаково на положительной ноте и не имеют ни одного реального разбора проблемы - только поверхностные фразы», - добавила Ирина Волк.

Кроме того, следует проверять профили пользователей: их активность (количество опубликованных отзывов), имена, наличие фотографий. Нередко аферисты создают однотипные никнеймы.