Пензячка отметила увольнение и лишилась 95 000 рублей

18.09.2025 | 09:54

35-летняя пензячка лишилась денег, которые ей выплатили при увольнении. Она пригласила бывших коллег на застолье, а на следующее утро ей пришлось идти в полицию.

Женщина хотела отметить уход с должности. Она получила от работодателя более 100 000 рублей и позвала сотрудников выпить. 5 000 горожанка потратила на алкоголь, остальное было у нее в сумке.

«Собрались, выпили, потом так получилось, что вдвоем с моим коллегой остались, и в какой-то момент, хоть я и была подшофе, я поняла, что денег у меня нет. Спрашиваю его, он тоже: «У меня нет». Я тут посмотрела, там посмотрела. В общем, решила этот вопрос оставить до утра, а утром прошлась по тем местам, где мы были», - рассказала она.

После неудачных поисков пензячка обратилась в полицию.

Сотрудники быстро нашли вора, им оказался тот самый 31-летний бывший коллега женщины. Выяснилось, что он увидел, как у нее выпали деньги из сумки, подобрал их и спрятал себе в карман, впоследствии уверяя, что ни при чем.

«Я была просто в шоке. Мы столько с ним проработали, я ему доверяла. Деньги мне вернут, а он пусть получит, что заслуживает», - отметила горожанка.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в областном УМВД РФ.