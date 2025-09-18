Криминал

Пензячка отметила увольнение и лишилась 95 000 рублей

Печать
Telegram

35-летняя пензячка лишилась денег, которые ей выплатили при увольнении. Она пригласила бывших коллег на застолье, а на следующее утро ей пришлось идти в полицию.

Женщина хотела отметить уход с должности. Она получила от работодателя более 100 000 рублей и позвала сотрудников выпить. 5 000 горожанка потратила на алкоголь, остальное было у нее в сумке.

Пензячка отметила увольнение и лишилась 95 000 рублей

«Собрались, выпили, потом так получилось, что вдвоем с моим коллегой остались, и в какой-то момент, хоть я и была подшофе, я поняла, что денег у меня нет. Спрашиваю его, он тоже: «У меня нет». Я тут посмотрела, там посмотрела. В общем, решила этот вопрос оставить до утра, а утром прошлась по тем местам, где мы были», - рассказала она.

После неудачных поисков пензячка обратилась в полицию.

Сотрудники быстро нашли вора, им оказался тот самый 31-летний бывший коллега женщины. Выяснилось, что он увидел, как у нее выпали деньги из сумки, подобрал их и спрятал себе в карман, впоследствии уверяя, что ни при чем.

Пензячка отметила увольнение и лишилась 95 000 рублей

«Я была просто в шоке. Мы столько с ним проработали, я ему доверяла. Деньги мне вернут, а он пусть получит, что заслуживает», - отметила горожанка.

Пензячка отметила увольнение и лишилась 95 000 рублей

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в областном УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте