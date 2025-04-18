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Общество

В Пензе в местах празднования 9 Мая не будут продавать алкоголь

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В Пензе 9 мая, во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, не будет продаваться алкоголь. Соответствующее постановление в четверг, 17 апреля, подписал глава города Олег Денисов.

С 8:00 до 16:00 розничную продажу спиртного, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, рекомендуется приостановить в 28 точках, которые расположены в районе Монумента воинской и трудовой славы (на проспекте Победы, улицах Карпинского, Коммунистической, Ворошилова и Фурманова).

С 12:00 до 23:00 ограничение будет действовать в 13 торговых объектах на улицах Кирова, Урицкого, Московской, Славы, Либерсона, Володарского и Пушкина.

Мера принимается для обеспечения общественного порядка в местах празднования Дня Победы. Полиция усилит контроль за соблюдением закона при реализации алкоголя.

Кроме того, в период с 20 апреля по 12 мая включительно указом губернатора запрещена продажа пиротехники.

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