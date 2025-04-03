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Общество

В регионе утвердили периоды запрета на продажу пиротехники

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В Пензенской области утвердили периоды, в которые будет действовать запрет на продажу пиротехники. Соответствующий документ в среду, 2 апреля, подписал врио губернатора Николай Симонов.

Реализовывать пиротехнические изделия, в том числе бытового назначения, нельзя в следующие дни:

- с 20 апреля по 12 мая включительно (когда празднуется День Победы);

- с 2 по 12 июня включительно (когда проводятся выпускные вечера);

- с 27 августа по 1 сентября включительно (когда организуется День знаний);

- с 1 по 7 ноября включительно (когда отмечается День народного единства);

- с 20 декабря по 9 января включительно (когда празднуются Новый год и Рождество).

Кроме того, продажа таких изделий будет невозможна при введении губернатором режима ЧС техногенного характера.

Запрет на использование пиротехники ввели в регионе 31 июля 2023 года. Исключение делалось для проведения салютов, посвященных дням славы, памятным датам и иным праздникам, установленным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

В прошлом году в регионе в преддверии Дня Победы для обеспечения общественной безопасности также вводился запрет на продажу пиротехники. Нарушителям грозил штраф: для физических лиц - 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-50 тысяч, для юрлиц - от 300 тысяч до 1 млн рублей.

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