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Общество

Жителей Пензенской области ждет солнечный день

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В четверг, 17 апреля, пензенцев ждет теплый и солнечный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров остановятся на отметках +3...+8 градусов, днем поднимутся до +19...+24. Ветер будет неустойчивым и слабым.

Погода ожидается малооблачная, без осадков.

Ранее синоптики сообщили, что на текущей рабочей неделе пензенцы почувствуют весеннее тепло.

«На Пензенский регион распространит свое влияние западный антициклон. Атмосферное давление существенно повысится, осадки не ожидаются, воздух начнет интенсивно прогреваться», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

17 апреля в народном календаре - Ольховые смотрины. Предки верили, что южный ветер в этот день предвещает жаркое лето, а северный - позднее.

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