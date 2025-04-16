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Общество

В Кузнецке торжественно зажгли Вечный огонь

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В Кузнецке в преддверии 80-летия Великой Победы зажгли Вечный огонь. Торжественная церемония состоялась на Холме воинской славы в среду, 16 апреля.

В Кузнецке торжественно зажгли Вечный огонь

Частицу пламени на место привезли из Пензы - от Монумента воинской и трудовой Славы. Огонь зажгли глава Кузнецка Сергей Златогорский и уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин.

Ранее Златогорский отметил, что в городе еще остались фронтовики, им и следовало бы доверить право зажечь огонь, однако реализовать идею не удалось.

«К сожалению, по состоянию здоровья ни один из них не смог принять участие сегодня в нашей церемонии», - сообщил он.

В Кузнецке торжественно зажгли Вечный огонь

Вечный огонь пришел на смену Огню памяти, зажигавшемуся только в особые даты. Чтобы пламя не гасло, специалисты установили современную горелку, защищенную от задувания и попадания влаги и работающую круглосуточно.

На Холме воинской славы учащиеся колледжей и школ будут нести Вахту Памяти.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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