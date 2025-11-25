Общество

В Пензенской области запретили продавать подросткам топливо

Печать
Telegram

В Пензенской области запретили продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, керосина, мазута, автола и других ГСМ, используемых в качестве топлива. Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал в понедельник, 24 ноября.

Причина - «усиление охраны порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды», говорится в документе.

Исключением стала розничная продажа бензина подросткам, достигшим 16 лет и имеющим водительские удостоверения. Им разрешено заправлять бак транспортного средства.

Указ вступил в силу со дня официального опубликования - 25 ноября.

С 1 января 2026 года в Пензенской области планируют запретить продажу вейпов и курительных смесей. За это введут максимальные штрафы, определенные федеральным законодательством.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети