В Пензенской области запретили продавать подросткам топливо

25.11.2025 | 13:41

В Пензенской области запретили продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, керосина, мазута, автола и других ГСМ, используемых в качестве топлива. Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал в понедельник, 24 ноября.

Причина - «усиление охраны порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды», говорится в документе.

Исключением стала розничная продажа бензина подросткам, достигшим 16 лет и имеющим водительские удостоверения. Им разрешено заправлять бак транспортного средства.

Указ вступил в силу со дня официального опубликования - 25 ноября.

С 1 января 2026 года в Пензенской области планируют запретить продажу вейпов и курительных смесей. За это введут максимальные штрафы, определенные федеральным законодательством.