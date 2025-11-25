В Пензенской области запретили продавать подросткам топливо

В Пензенской области запретили продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, керосина, мазута, автола и других ГСМ, используемых в качестве топлива. Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал в понедельник, 24 ноября.
Причина - «усиление охраны порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды», говорится в документе.
Исключением стала розничная продажа бензина подросткам, достигшим 16 лет и имеющим водительские удостоверения. Им разрешено заправлять бак транспортного средства.
Указ вступил в силу со дня официального опубликования - 25 ноября.
С 1 января 2026 года в Пензенской области планируют запретить продажу вейпов и курительных смесей. За это введут максимальные штрафы, определенные федеральным законодательством.
