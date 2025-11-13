На улице Бекешской в Пензе 26 пожарных тушили частный дом

13.11.2025 | 10:54

Утром в четверг, 13 ноября, на улице Бекешской в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 9:22.

Огонь охватил деревянный дом площадью 80 квадратных метров.

На тушение выехали 26 человек личного состава, привлекалось 8 спецмашин, рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В результате пожара сгорела кровля дома и все внутренние помещения.

Никто из людей не пострадал. По факту случившегося сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.