На улице Бекешской в Пензе 26 пожарных тушили частный дом

Утром в четверг, 13 ноября, на улице Бекешской в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 9:22.
Огонь охватил деревянный дом площадью 80 квадратных метров.
На тушение выехали 26 человек личного состава, привлекалось 8 спецмашин, рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.
В результате пожара сгорела кровля дома и все внутренние помещения.
Никто из людей не пострадал. По факту случившегося сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.
