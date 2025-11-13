Происшествия

На улице Бекешской в Пензе 26 пожарных тушили частный дом

Печать
Telegram

Утром в четверг, 13 ноября, на улице Бекешской в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 9:22.

Огонь охватил деревянный дом площадью 80 квадратных метров.

На тушение выехали 26 человек личного состава, привлекалось 8 спецмашин, рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В результате пожара сгорела кровля дома и все внутренние помещения.

Никто из людей не пострадал. По факту случившегося сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео группы «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети