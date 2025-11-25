На перекрестке улиц Мира и Ленинградской грядут изменения

25.11.2025 | 14:46

В Пензе планируют внести изменения в работу светофора на перекрестке улиц Мира и Ленинградской, сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

Пензенцы жаловались на пробки в этом районе в часы пик: по утрам водители стоят на улице Мира, если едут в сторону улицы Захарова, по вечерам - на той же Мира, но от Русско-польского кладбища в направлении Окружной и Ленинградской, двигаясь со стороны улицы Попова.

В ГБУ «Безопасный регион» проинформировали, что на перекрестке планируется запустить адаптивное управление светофорными объектами.

Сделать это хотят до конца 2025 года.

«Светофор самостоятельно и автоматически будет принимать решение о длительности той или иной фазы регулирования, исходя из данных датчиков. Обратного отсчета при этом нет», - пояснили в ведомстве.