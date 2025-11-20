Из дома на ул. Титова эвакуировали жителей из-за загоревшегося мусора

20.11.2025 | 09:08

В Пензе вечером в среду, 19 ноября, произошел пожар в пятиэтажке на улице Германа Титова, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Вызов спасателям поступил в 17:30. В подвале загорелся мусор на площади 2 кв. метра. На ликвидацию пламени привлекли 9 человек и 3 единицы техники.

Спасатели эвакуировали из дома 10 человек. В ЧП пострадал 56-летний мужчина.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

19 ноября в Пензе произошел пожар в ТЦ «Фортуна» на улице Калинина, 93. Загорелась кровля. Огонь бушевал на площади 400 кв. метров.

Также 19-го числа пожар случился в Сердобске, в квартире дома на улице Шишковка. В ЧП погиб 41-летний мужчина.