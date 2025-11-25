Общество

В Роскачестве назвали неподходящий для стирки детских вещей порошок

Специалисты Роскачества провели масштабное исследование, в рамках которого по 48 различным критериям комплексно проанализировали стиральные порошки 20 торговых марок (ТМ).

Значительная часть протестированной продукции, а именно 15 торговых марок, производится на территории России. Зарубежная была представлена 5 торговыми марками: 2 - из Белоруссии («Мара», «Чайка»), 2 - из Турции (ABC, Peros) и 1 - из Китая (Tide).

17 стиральных средств изготовлены в соответствии с техническими условиями. На упаковках 3 торговых марок нормативный документ, регламентирующий производство, не обозначен.

Как показали результаты проверки, подавляющее большинство исследованных стиральных порошков отвечают высоким стандартам безопасности. Лучшими признаны изделия торговых марок Index, «Персил» и «Аист».

Серьезное замечание было предъявлено стиральному средству ТМ Tide, произведенному в Китае. На его стикере указано, что продукт «подходит для стирки любого белья, включая детское». Но по показателю «раздражающее действие на конъюнктиву глаз» в лаборатории выявили несоответствие более строгим стандартам, применяющимся к порошкам для стирки детского белья («Единые санитарно-эпидемиологические требования № 299»), отметили в Роскачестве.

Если бы товар предназначался только для «взрослой» одежды, претензий бы не возникло, но позиционирование «для детских вещей» означает предъявление ужесточенных требований.

Источник — Роскачество
