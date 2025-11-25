В Роскачестве назвали неподходящий для стирки детских вещей порошок

Специалисты Роскачества провели масштабное исследование, в рамках которого по 48 различным критериям комплексно проанализировали стиральные порошки 20 торговых марок (ТМ).
Значительная часть протестированной продукции, а именно 15 торговых марок, производится на территории России. Зарубежная была представлена 5 торговыми марками: 2 - из Белоруссии («Мара», «Чайка»), 2 - из Турции (ABC, Peros) и 1 - из Китая (Tide).
17 стиральных средств изготовлены в соответствии с техническими условиями. На упаковках 3 торговых марок нормативный документ, регламентирующий производство, не обозначен.
Как показали результаты проверки, подавляющее большинство исследованных стиральных порошков отвечают высоким стандартам безопасности. Лучшими признаны изделия торговых марок Index, «Персил» и «Аист».
Серьезное замечание было предъявлено стиральному средству ТМ Tide, произведенному в Китае. На его стикере указано, что продукт «подходит для стирки любого белья, включая детское». Но по показателю «раздражающее действие на конъюнктиву глаз» в лаборатории выявили несоответствие более строгим стандартам, применяющимся к порошкам для стирки детского белья («Единые санитарно-эпидемиологические требования № 299»), отметили в Роскачестве.
Если бы товар предназначался только для «взрослой» одежды, претензий бы не возникло, но позиционирование «для детских вещей» означает предъявление ужесточенных требований.
Новости по теме
- Назван компонент порошка, «убивающий» стиральную машину
- Зачем класть в стиральную машину шарики из фольги?
- В Роскачестве назвали допустимые сроки хранения пасхальных яиц
- Какие вещи нельзя стирать в машинке одновременно?
- Эксперты дали советы, как подготовиться к Великому посту
- Эксперт рассказал, сколько на самом деле нужно порошка на 1 стирку
Последние новости
- На перекрестке улиц Мира и Ленинградской грядут изменения
- В Пензенской области запретили продавать подросткам топливо
- В Кузнецком районе закончился ремонт амбулатории
- Старт продаж в ЖК «Чаадаев»: квартиры от 3,2 млн рублей
- Клиентам ВТБ доступна оплата из мессенджеров, почты и галереи
- Умывание назвали причиной раннего старения кожи
- Часть микрорайона Арбеково осталась без отопления и ГВС
- Стало известно, как избавиться от звонков коллекторов
- 26 ноября отключат свет в центре Пензы, Терновке и Веселовке
- Ремонт сетей на дороге на ул. Кулакова обещали завершить за 5 дней
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!