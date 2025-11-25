В Кузнецком районе закончился ремонт амбулатории

В селе Анненково Кузнецкого района закончилось капитальное обновление здания врачебной амбулатории.
В медучреждении заменены кровля, системы водоснабжения, отопления, электрические сети, установлены новые оконные и дверные блоки. В помещениях сделан косметический ремонт.
«Здание амбулатории, построенное в 1970-х годах, давно нуждалось в обновлении. Отремонтированы кабинеты врачей, созданы персональные рабочие места для каждого сотрудника. Медицинская помощь жителям района теперь оказывается в комфортных условиях», - рассказал главный врач больницы Алексей Потапов.
Здесь принимают жителей не только Анненкова, но и соседних сел Радищево, Тютнярь, Нижнее Аблязово, Нижнедубенск, Каменка, Алексеевка. Общий охват - больше 2,2 тысячи человек, уточнили в региональном минздраве.
В августе перед монтажом оборудования в здании провели генеральную уборку. Объявление о скором открытии лечебного учреждения было сделано в октябре.
