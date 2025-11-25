Стало известно, как избавиться от звонков коллекторов

25.11.2025 | 10:07

Бывают ситуации, когда из-за случайной или преднамеренной ошибки в контактных данных коллекторы начинают звонить формально непричастному к займу гражданину и требовать от него возврата денег.

Эксперт-аналитик Банки.ру Артур Хачатрян предупредил, что подобные действия считаются неправомерными: человек не давал согласия на обработку персональных данных.

Столкнувшимся с такой ситуацией россиянам он рекомендовал четко обозначить свою позицию. В телефонном разговоре с представителями коллекторского агентства гражданину нужно заявить, что он не является заемщиком, не имеет отношения к долгу и не давал согласия на использование и обработку персональных данных.

Следует потребовать, чтобы телефонный номер был удален из базы данных, а все звонки немедленно прекращены.

Желательно подкрепить слова официальным письменным заявлением, направив его как в коллекторское агентство, так и в банк, в пользу которого взыскивается долг.

Если неправомерные звонки не прекращаются, следует подать жалобу в Федеральную службу судебных приставов, а по поводу несанкционированной обработки персональных данных можно обратиться в Роскомнадзор.

«Обелить себя перед взыскателями может быть довольно проблематично, так как коллекторы оперируют информацией, что получили от банка. У них нет задачи проверять отношения между контактным лицом и заемщиком. Более того, даже если человеку удается убедить коллекторов или банк в ошибке, в базе данных связь может сохраняться и долг (или звонки) могут перейти к другим агентствам», - отметил Артур Хачатрян.