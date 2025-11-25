Ремонт сетей на дороге на ул. Кулакова обещали завершить за 5 дней

25.11.2025 | 09:05

В Пензе ремонт сетей на пересечении улиц Кулакова и Суворова в полосе движения в сторону путепровода мешает движению транспорта. Водители просят ресурсников завершить его быстрее.

На жалобы ответил представитель регионального правительства.

«Работы будут завершены до 30 ноября», - сообщил он на странице губернатора во «ВКонтакте».

Ресурсники вскрыли асфальт у перекрестка 18 ноября. Вечером в вырытую яму угодил водитель легкового автомобиля.

Последствия ДТП попали в объектив камеры. Машина залетела на кучу песка, сильно накренилась вперед и застыла.