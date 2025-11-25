Ремонт сетей на дороге на ул. Кулакова обещали завершить за 5 дней

В Пензе ремонт сетей на пересечении улиц Кулакова и Суворова в полосе движения в сторону путепровода мешает движению транспорта. Водители просят ресурсников завершить его быстрее.
На жалобы ответил представитель регионального правительства.
«Работы будут завершены до 30 ноября», - сообщил он на странице губернатора во «ВКонтакте».
Ресурсники вскрыли асфальт у перекрестка 18 ноября. Вечером в вырытую яму угодил водитель легкового автомобиля.
Последствия ДТП попали в объектив камеры. Машина залетела на кучу песка, сильно накренилась вперед и застыла.
Новости по теме
- В кювете на крыше: на ул. Львовской перевернулась легковая машина
- В УЖКХ Пензы пояснили, установят ли камеру у входа в Комсомольский парк
- Обязательную регистрацию самокатов могут ввести в 2026 году
- Пензенец более 10 раз не смог сдать на права и купил подделку
- Стало известно, где будут учиться дети во время капремонта школы № 28
- В Сердобском районе женщина на Ford Focus врезалась в дерево
- Из 2 поселков Бессоновского района невозможно добраться до М-5
- Хирургическое отделение в больнице №6 отремонтируют до конца года
- На улице Мира спилили больше десятка деревьев
- На въезде в парк Белинского с улицы Лермонтова обновят асфальт
Последние новости
- 26 ноября отключат свет в центре Пензы, Терновке и Веселовке
- В УЖКХ Пензы пояснили, установят ли камеру у входа в Комсомольский парк
- Обязательную регистрацию самокатов могут ввести в 2026 году
- Прогноз погоды на 25 ноября: снег, дождь, гололед
- Стало известно, где будут учиться дети во время капремонта школы № 28
- Названы адреса елочных базаров в Пензе
- Пензенцам начали поступать звонки от мошенников из «мэрии»
- Отнесение популярного бранного слова к нецензурщине опровергли
- В регионе заработала горячая линия по вопросам о ВИЧ-инфекции
- На улице Терновского заработал новый светофор
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!