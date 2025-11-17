В Пензе при пожаре на балконе десятиэтажки пострадал мужчина

В понедельник, 17 ноября, в 10-этажном доме на проспекте Строителей в Пензе, напротив школы № 73, случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 9:52.
Загорелся балкон квартиры, расположенной на 4-м этаже, огнем оказалась пройдена площадь в 6 квадратных метров. В одной из комнат закоптились стена и потолок.
На тушение выезжали 10 человек личного состава, привлекалось 3 спецмашины.
«Пострадал мужчина 1962 года рождения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
По факту пожара сейчас проводится проверка, устанавливаются причина и все обстоятельства произошедшего.
Новости по теме
- Стало известно, кто погиб в ночном пожаре в Нахаловке
- При пожаре в Нахаловке погибли 2 человека
- В Сосновоборском районе за сутки зафиксировали 2 пожара
- Россиянка лишила десятки домов света из-за мошенников
- На улице Бекешской в Пензе 26 пожарных тушили частный дом
- На улице Яшиной загорелась грузовая «Газель»
- В Пензе при пожаре на ул. Огарева погибла 36-летняя женщина
- В Кузнецке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
- Пожар в сарае и бане в Терновке: жилые дома спасли от огня
- На улице Октябрьской в Никольске загорелся дом
Последние новости
- В Пензе «Лада» врезалась в ограждение Комсомольского парка
- В Лунинском районе пенсионерка попала под поезд и выжила
- На улице Рахманинова задержали избившего женщину пензенца
- В Пензе пропал 50-летний дезориентированный мужчина
- Стало известно, кто погиб в ночном пожаре в Нахаловке
- При пожаре в Нахаловке погибли 2 человека
- На улице Карпинского сбили 72-летнюю женщину
- В Сосновоборском районе за сутки зафиксировали 2 пожара
- В одном районе Пензы за вечер в ДТП пострадали 2 пешехода
- Прокатил на капоте: на видео попал момент ДТП с пешеходом на Мира
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!