В Пензе при пожаре на балконе десятиэтажки пострадал мужчина

В понедельник, 17 ноября, в 10-этажном доме на проспекте Строителей в Пензе, напротив школы № 73, случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 9:52.

Загорелся балкон квартиры, расположенной на 4-м этаже, огнем оказалась пройдена площадь в 6 квадратных метров. В одной из комнат закоптились стена и потолок.

На тушение выезжали 10 человек личного состава, привлекалось 3 спецмашины.

«Пострадал мужчина 1962 года рождения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту пожара сейчас проводится проверка, устанавливаются причина и все обстоятельства произошедшего.