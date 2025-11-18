Молодой кузнечанин захотел убить за полученную пощечину

18.11.2025 | 08:21

В Кузнецке ссора соседей едва не закончилась кровавой расправой. Конфликт возник между молодыми жителями города.

В полицию с заявлением о преступлении обратился 18-летний кузнечанин. Он рассказал, что сосед его брата угрожал убить его.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний горожанин. Тот во всем признался.

По его словам, в день преступления он поссорился с женой. Кузнечанка после перепалки позвонила соседке, разговор женщин разозлил горожанина. Он выхватил телефон и оскорбил собеседницу супруги.

Вскоре в его дверь позвонили сосед и его брат, желая выяснить причину агрессивного настроя мужчины. Разгорелся конфликт. Хозяин квартиры начал толкать визитеров, в ответ юный брат соседа ударил его по щеке.

Тогда злоумышленник отступил, скрылся в своей квартире, взял нож и замахнулся им на обидчика, угрожая убить. Юноша увернулся, спрятался у брата и позвонил в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Агрессивному кузнечанину грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.